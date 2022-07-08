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TFF, Süper Lig haftalık maç programlarının duyurulacağı tarihleri açıkladı

AA - Hilmi Sever - Spor
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TFF, Süper Lig haftalık maç programlarının duyurulacağı tarihleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu haftalık maç fikstürlerinin duyurulacağı tarihlere ilişkin belirlediği takvimi duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu haftalık maç fikstürlerinin duyurulacağı tarihlere ilişkin belirlediği takvimi duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, ülke puanın taşıdığı öneme vurgu yapılarak, " Türkiye'yi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimize yeterli dinlenme süresinin verilebilmesi, ilan edilecek programlarda değişiklik yapılmaması ve buna dayalı olarak kulüplerimizin mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Eleme ve Grup Kuraları tarihleri göz önünde bulundurularak, Spor Toto Süper Lig haftalık fikstürlerinin ilanına ilişkin planlama yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

TFF'nin Süper Lig fikstürlerinin duyurulacağı takvimi şöyle:

18 Temmuz'da yapılacak olan 3. Ön Eleme Turu Kura Çekimleri sonrasında, 1 ve 2. haftalara ilişkin program,

2 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında; 3, 4 ve 5. haftalara ilişkin program,

25-26 Ağustos'ta yapılacak olan Grup Fikstür Çekimleri sonrasında; Dünya Kupası arasına kadar olan 6-14. haftalara ilişkin program ilan edilecektir.

AA / Hilmi Sever - Spor

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