Haber : TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti

 - Güncelleme:
TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişiklik yapıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek. Listede yer alan 35 futbolcudan en az 14 futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olacak. Açıklamaya göre, kulüpler bu sezon A takım listesinde 21 yabancı tescil ettirebilecek ve 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Maç kadrosunda yer alan 14 oyuncudan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. Ayrıca A takım listesinde yer alacak olan yerli oyunculardan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title