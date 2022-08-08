TFF, Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişikliğe gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda değişiklik yapıldı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek. Listede yer alan 35 futbolcudan en az 14 futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olacak. Açıklamaya göre, kulüpler bu sezon A takım listesinde 21 yabancı tescil ettirebilecek ve 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Maç kadrosunda yer alan 14 oyuncudan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. Ayrıca A takım listesinde yer alacak olan yerli oyunculardan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.