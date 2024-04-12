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TFF, Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasını duyurdu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.

Kaynak: AA / Spor

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