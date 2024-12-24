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TFF, Süper Lig'de VAR Kayıtlarını Paylaştı

TFF, Süper Lig'de VAR Kayıtlarını Paylaştı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir - Kasımpaşa ve Hatayspor - Adana Demirspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarını YouTube'da yayınladı. Maçlarda alınan kritik kararlar detaylı bir şekilde açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 17. haftasında 2 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Başakşehir - Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

Hatayspor - Adana Demirspor müsabakasının 50. dakikasında Hatayspor atağında Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer, Cengiz Demir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, Cengiz Demir'e sarı kartını çıkardı. VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu, potansiyel kırmızı kart incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek Cengiz Demir'e kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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