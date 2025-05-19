TFF, Süper Lig 36. Haftanın VAR Kayıtlarını Yayınladı

TFF, Süper Lig 36. Haftanın VAR Kayıtlarını Yayınladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 36. haftada oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtlarını duyurdu. İki maçta alınan penaltı kararları ve VAR incelemeleri detaylarıyla paylaşıldı.

- TFF, Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 36. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Trabzonspor maçının 73. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Çağdaş Altay, 'potansiyel penaltı incelemesi' için VAR monitörüne çağrıldı. Bordo-mavililerde Zubkov şutu sonrası Ali Aytemur'un müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyen Altay, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Bodrum FK - Trabzonspor müsabakasının 90+7. dakikasında, ev sahibinde Brazao ceza sahasında yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan 'sahada inceleme' önerisi alan Altay pozisyonu izledi. VAR, "hücum oyuncusunun defans oyuncusunun bacağına bastı" değerlendirmesi sonrası temas noktası izletilirken, hakem sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

- Galatasaray - Kayserispor mücadelesinin 84. dakikasında Alvaro Morata ceza sahasında yerde kalırken, hakem Ali Şansalan aut verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Şansalan, kalecinin temasını belirleyerek sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı çaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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