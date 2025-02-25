TFF, Süper Lig 28. Hafta Programını Açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu. 14 Mart'ta Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlayacak olan hafta, 20 Mart'ta Fenerbahçe - Samsunspor maçıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programını açıkladı.
TFF) Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu.
Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:
14 Mart Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor
15 Mart Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Beşiktaş
20.30 Başakşehir - Trabzonspor
16 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor
16.00 Göztepe - Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe - Samsunspor - İSTANBUL