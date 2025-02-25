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TFF, Süper Lig 28. Hafta Programını Açıkladı

TFF, Süper Lig 28. Hafta Programını Açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu. 14 Mart'ta Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlayacak olan hafta, 20 Mart'ta Fenerbahçe - Samsunspor maçıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programını açıkladı.

TFF) Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu.

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

14 Mart Cuma

20.30 Galatasaray - Antalyaspor

15 Mart Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Beşiktaş

20.30 Başakşehir - Trabzonspor

16 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor

16.00 Göztepe - Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe - Samsunspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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