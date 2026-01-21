Haberler

TFF, Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihlerini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın kritik play-off maçları öncesinde Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerini 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirdi. Ayrıca Avrupa kupalarında mücadele eden takımların bu tarihlerdeki maçları da ertelenebilir.

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçları öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirdi.

Federasyon ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig müsabakalarının da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
