TFF Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da Oynanacak

2022-23 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan TFF Süper Kupa final mücadelesi, Suudi Arabistan'da oynanacak. Final, 30 Aralık'ta Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

2022-23 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan TFF Süper Kupa final mücadelesinin yeri ve tarihi belli oldu. TFF, bir süredir konuşulduğu gibi Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı.

TFF Süper Kupa finali, 30 Aralık'ta Al-Awwal Park stadyumunda oynanacak

TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamayla finale ilişkin tüm detayları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre TFF Süper Kupa finali Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda 30 Aralık'ta oynanacak. Stadyum, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.

Öte yandan finalin tarihi, futbol severler için ilginç bir ayrıntı içeriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık'ta Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ardından 6 gün sonra TFF Süper Kupa finalinde karşılaşmış olacaklar.