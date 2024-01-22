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TFF, Rapid Wien ve Slovacko arasındaki hazırlık maçıyla ilgili açıklama yaptı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rapid Wien ve Slovacko takımları arasında oynanan hazırlık maçıyla ilgili izin başvurusu yapılmadığını ve hakem ataması yapılmadığını açıkladı. Maçın TFF'nin bilgisi dışında oynandığı belirtilerek, hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya'nın Rapid Wien ve Çekya'nın Slovacko takımları arasında 18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, hazırlık maçıyla ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından TFF'ye herhangi bir izin başvurusu yapılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır. Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, 'onaylanmış hazırlık maçı statüsü' bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır. Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Rapid Wien Avusturya Çekya Futbol Spor Güncel Haberler

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