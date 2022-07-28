TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural... - Haberler

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TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural...

TFF: 'Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural...

TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural oybirliği ile seçilmiştir.

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TFF: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Yusuf Yaşar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Dr. Nihal Ural oybirliği ile seçilmiştir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Yusuf Yaşar Spor Haberler

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