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TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek finale çıkan 8 takım belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek finale çıkan 8 takım belli oldu. Daha önce düzenlenen 13 etapta birincilik elde eden takımların mücadelesi devam ediyor.