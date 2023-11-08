TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek finale çıkan 8 takım belli oldu
Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek finale çıkan 8 takım belli oldu. Daha önce düzenlenen 13 etapta birincilik elde eden takımların mücadelesi devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek finale çıkan 8 takım belli oldu.
Daha önce düzenlenen 13 etapta birincilik elde eden Manavgat 07 Spor Kulübü, Aziziye Spor, Gevaşspor, Arsuz Gözcüler Spor, Karataş Belediyespor, Kocaeli Spor, Sakin Şehir Seferihisar Spor, Ercişspor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Gümüldürspor, 19 Mayıs Spor, TÜRŞAR, City Line Alanya Belediye Spor takımları Alanya Galip Dere Plajı'nda çeyrek finale çıkmak için 3 gün boyunca mücadele etti.
Organizasyonda 4 grupta tek devre lig usulü şeklinde oynanan karşılaşmaların ardından, gruplarında ilk ikiye giren Ercişspor, Karataş Belediyespor, Gümüldürspor, 19 Mayıs Spor, Sakin Şehir Seferihisar Spor, Manavgat 07 Spor Kulübü, City Line Alanya Belediye Spor, Aziziye Spor çeyrek finale çıktı.
Yarı finale çıkmak için 10 Kasım Cuma günü Ercişspor-Karataş Belediyespor, Gümüldürspor-19 Mayıs Spor, Sakin Şehir Seferihisar Spor-Manavgat 07 Spor Kulübü ve City Line Alanya Belediye Spor - Aziziye Spor takımları karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda 11 Kasım Cumartesi yarı final maçları, 12 Kasım Pazar günü de final oynanacak.