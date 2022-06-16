TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu. Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanı Murat Sancak, adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığını duyurdu. Sancak; Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın ise yeterli imzayı toplayamamaları nedeniyle aday olamadıklarını bildirdi. Genel kurulda oy kullanımı öncesinde tek aday olan Büyükekşi'nin yönetim kurulunda yer alan isimler netleşti. Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor: Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can. AA / Musa Samur - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Hüseyin Yangın Ankara Spor Haberler

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