TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği... TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği açıklandı. TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği açıklandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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