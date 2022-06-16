TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği açıklandı.
TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamamasından dolayı başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği açıklandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor