TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunu markalaştırmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz." dedi.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan TFF'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Büyükekşi, göreve geldiklerinden beri aktif katılımlı 30 toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarı için çok sayıda hedef belirlediklerini anlatan Büyükekşi, "Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Genel kurul sonrasında planladığımız çalıştaylarla stratejik hedefleri sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştaylarla Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini ve yolunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun gelişimi için futbol akademileri projesini hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu projeyle altyapılarda Türk futbol modelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamdan Avrupa ve Türkiye'deki birçok kulübün altyapılarını yerinde ziyaret ettik. Dünyaca ünlü şirketlerle anlaşma yaptık. Amacımız milli takımlarımızın kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesidir. Diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştireceği oyuncular sayesinde dışardan transfer ihtiyaçlarını en alt seviyeye indirmek gerekir. Önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına hakem akademisini kurduk. Hakemlerimizi kariyerlerine başladıkları andan itibaren gelişim süreçlerini takip eden bir sistemden eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglerde görev aldıklarında minimum hata maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz."

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi için çalışmalar sürüyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, futbolda dijitalleşmeyi çok önemsediklerini söyledi.

"Çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda hep birlikte ciddi atılımlar yapmaya ihtiyacımız var. TFF olarak, dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimiz dev profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık."

Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmelere yapacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Türk futbolunun da marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm takımları kapsayacak yepyeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık"

Yeni transfer yönetimine ilişkin de Büyükekşi, "Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Bu 26 Haziran'da başlayacak transfer dönemine hepiniz kendi kulüplerinizde dijital olarak yapabileceksiniz." dedi.

"Futbol endüstrisini daha değerli hale getirmek zorundayız, Türk futbolunun geleceği buna bağlı" diyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Üstelik bu değerin nasıl oluştuğuna, nasıl arttırıldığına ve nasıl korunduğuna geçtiğimiz günlerde hepimiz birlikte şahit olduk. Şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yaptık, ilgili tüm paydaşlarla birlikte finalin en güzel şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Diğer taraftan, rekabetin sahnesini nasıl kurduklarını, eğlenceyi, ekonomiyi, tanıtımı, etkinliğin öncesini-sonrasını nasıl yönettiklerini izledik. Sponsorların futbola nasıl değer kattığını, medyaya nitelikli içerik sağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Bu değeri biz de yaratmak zorundayız, biz bunu niye yapmayalım, bunu yapabilecek, bilgimiz, aklımız da gücümüz de var. Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmamız gerekiyor. Bunun için, dostluğa ve iş birliğine, sükunete ve empatiye, birbirimize güvenmeye ve bu güzel oyunun güzel taraflarını ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var."

Hedef EURO 2024'e başarılı futbolla damga vurmak

Türk futbol ailesi olarak damaklarında buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakarak beyaz bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getiren Büyükekşi, "Bu aile içerisinde konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi üzerimizde geçmişe dair bir kırgınlık taşıma lüksümüz de yoktur. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte; Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız. Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ilişkin de Büyükekşi, "Hedefimiz; sadece EURO 2024'e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak, EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde olursak yakalayabiliriz. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz desteklere de yol gösterici eleştirilere de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(BİTTİ)