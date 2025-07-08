TFF Olağan Mali Genel Kurulu Yarın Gerçekleşecek

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Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Mali Genel Kurulu'nu yarın Ankara'da gerçekleştirecek. Toplantıda denetleme kurulunun faaliyetleri ibra için oylamaya sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılacak genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda olağan mali genel kurul 10 Temmuz Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa genel kurul aynı yer ve saatte 17 Temmuz Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın düzenlenecek.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda denetleme kurulunun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetleri, ibra için üyelerin oylarına sunulacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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