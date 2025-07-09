TFF Olağan Mali Genel Kurulu Başladı
Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu'nun 2024-2025 dönemine ait faaliyetlerinin ibrası için genel kurul toplandı. TFF Başkanı ve kulüp temsilcileriyle önemli isimlerin katıldığı kurulda gündem maddeleri görüşülecek.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetlerinin ibrası için üyelerin oylarına sunacağı TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı. Ankara'daki bir otelde düzenlenen genel
kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş 2'nci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. Genel kurulda, gündem maddeleri görüşülecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor