TFF Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da Başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da başladı. Genel kurulda TFF denetleme kurulunun 2024-2025 dönemine ait faaliyetleri üyelerin oylarına sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu başladı.

TFF denetleme kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetlerinin, ibra için üyelerin oylarına sunulduğu TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde başladı. Genel kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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