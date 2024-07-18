TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teşekkür konuşması yaptı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı." dedi.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Sözlerine "Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı." diyerek başlayan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Cenabıhak bana başarılı olmayı nasip etsin. Teşekkür edeceğim çok kişi var. TFF seçimlerinde algı yönetmeye çalışan, kraldan daha çok kralcılar var. Sayın FIFA temsilcimiz, UEFA temsilcimiz buraya gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız insanlar iradenize saygı duyar. Kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştı ama iradesizliklerinden, basiretsizliklerinden, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğu zaman da bu ülkeye çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdılar. Biz Türk futbolunu adil yöneteceğiz. Bundan herkes kendine düşen payı alır."

İlk teşekkürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapan Hacıosmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla dost olmanın şerefini yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün iktidarda, yarın iktidardan düşse bile benim ağabeyim olarak her zaman yanımda olacak. Böyle bir konu olsa 'İbrahim sen ne yapıyorsun?' derdi. Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim edelim. Onu kullananları, zor durumda bırakanları futbol ailesinden attığımız için bu konuda bize destek veren sağduyulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye'nin modern statlara kavuştuğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, futbolda barışı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Federasyonun mevcut kurullarına da çağrı yapan Hacıosmanoğlu, "At sahibine göre kişner, biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetiminin önünü açmak. Yarından tezi yok istifalarını versinler. Çok çalıştık, çok yorulduk ama yorgunluğumuz inşallah Türk futbolunun güzel yarınlara taşınmasına vesile olur." değerlendirmesini yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı bir jenerasyona sahip olduğunu da aktaran Hacıosmanoğlu, "Çok iyi bir milli takımımız var. Onlara daha çok destek olup imkan sunacağız. Daha büyük başarılar yakalayacağız. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı." diyerek sözlerini tamamladı.

Denetleme kurulu seçimi

Denetleme kurulu listesi de ayrı oylandı. Yapılan oylama sonucunda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinin 65 oyla seçildiğini belirtti. Baykan, Büyükekşi'nin listesinin ise 21 oy aldığını aktardı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun denetleme kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil liste:

Abdi Serdar Üstünsalih, Selami Tatkaya, Gökhan Zurnacıoğlu, Ekrem Sarısoy, Nevzat Demiröz

Yedek liste:

Ömer Faruk Kara, Vefa Yunus Taylan, Cihan Eroğlu, Furkan Altaş, Mehmet Karaca.

İbrahim Hacıosmanoğlu

İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966'da Trabzon'un Hayrat ilçesinde dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Hacıosmanoğlu, genç yaşta ticarete atıldı. Uzun yıllar ticaret ile uğraşan Hacıosmanoğlu; organizasyon, petrol ve inşaat sektörlerinde yatırımlar yaptı.

2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Nuri Albayrak'ın kulüp başkanlığı döneminde Trabzonspor'da başkan yardımcısı olarak görev alan Hacıosmanoğlu, Mayıs 2013-Aralık 2015 döneminde Trabzonspor Kulübünün 15'inci başkanlığını yapmıştı.