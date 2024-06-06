Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2028 Stratejik Planını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), futbolun paydaşlarıyla sürdürdüğü "The Game Plan" projesinin sonucunda oluşturulan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın lansman toplantısı yapıldı.

Riva Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA'nın stratejik planlamadan sorumlu müdürü Oleksandr Kucheriavyi, FIFA Üye Federasyonlar Birimi Avrupa Bölgesi Müdürü Gianni Manca ile TFF yöneticileri, kulüp başkanları, teknik direktörler, milli futbolcular, akademisyenler, sponsor temsilcileri ve medya mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, artık Türk futbolunun bir stratejik planı olduğunu belirterek, "Günü değil, geleceği kurtarmak için 13 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Futbolu Stratejik Planı hazırlığı için startımızı verdik. Stratejik planı olmayan dünyadaki üç federasyondan birisi olarak hedefe giden yolda stratejinin öneminin altını çizerek başladık. Büyük futbol ailemizin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla 1,5 senedir çalıştaylar düzenledik. Kulüp temsilcilerinin, futbolcuların, hakemlerin, akademisyenlerin, medya mensuplarının aktif çalışmaları ve katılımlarıyla bugün stratejik planımızı sizlerle paylaşabilecek hale getirdik." ifadelerini kullandı.

İlk kez bu kadar detaylı bir çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Futbol camiası olarak ilk defa böylesine bütüncül ve kapsamlı bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ortak çalışma kültürü ve ortaya koyduğumuz strateji ile birleştirdiğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. "The Game Plan" mottosu ile 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımızdan bugüne kadar 1,5 yılda tam 41 aktif katılımlı çalıştay düzenledik. Futbolun geleceğini kolektif bir ruh ile hep birlikte yazdığımız 2024-2028 strateji raporumuz ile artık Türk futbolunun da bir stratejik planı var."

Mehmet Büyükekşi, sürekliliğin önemine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün toprağa ektiğimiz tohumlar gelecekte Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır. Hakem Akademisi, Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli, Futbol Gelişim Planı, Süper Lig AŞ, Kadın Futbolu Stratejisi gibi projelerimizin yanı sıra milli takımlarda yapılanmamız, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapma haklarını kazanmamız meşakkatli çalışmalarımızın sonucudur. Bu çalışmalarımız sayesinde Türk futbolunun yayın ve sponsorluk gelirlerinin de yeniden yükseliş trendine geçmesini sağladık. Kulüplerimiz UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. Yine A Milli Takımı'mız da FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçti. Türkiye Yüzyılı'nın dijitalleşme projeksiyonu ile Türk futbolunun da dijitalleşme sürecini başlattık."

Bakan Bak: "Türk futboluna yapılan yatırımlar ortada"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Plansız, strateji olmadan hedeflere varmamız mümkün değil. Türk futboluna yapılan yatırımlar ortada. Spor kulüplerinin ödediği vergileri altyapıya yatırım yapılsın diye iade ediyoruz. Altyapıya ve eğitime çok yatırım yapmalıyız." dedi.

Bakan Bak, Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın önemine değinerek, "Ortaya konan vizyon Türk futbolunu daha ileriye taşıyacak. Önümüzdeki 4 yıllık süreç içinde stratejik plandaki adımları takip edeceğiz. Futbol ailesindeki herkesi bu misyona, vizyona katkı vermeye davet ediyoruz. Spor camiası olarak bu sürecin takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

UEFA ve FIFA'dan destek

UEFA'nın stratejik planlamadan sorumlu müdürü Oleksandr Kucheriavyi, "Bu strateji planını, Türk futbolunun gelecek yıllardaki başarısı için ileriye doğru atılan büyük bir adım olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA Üye Federasyonlar Birimi Avrupa Bölgesi Müdürü Gianni Manca ise dünya genelinde futbolun gelişmesine önem verdiklerini ve stratejik planın bu kapsamda değerli olduğunu ifade ederek, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksin futbola erişimin sağlanması gerektiğini söyledi.

Manca, "Bu stratejik planı, Türkiye'de futbolun geleceği ve gelişimi için çok önemli." görüşünü dile getirdi.

TFF'den 21 hedef ve 43 aksiyon

Türk Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın sunumunu yapan TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay, 21 stratejik hedef ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak 43 stratejik aksiyon belirlendiğini ifade etti.

İbrahim Burkay, Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, Süper Lig AŞ'nin hayata geçirilmesi, yetenek geliştirme ve oyuncu potansiyelini optimize etme üzerine uzmanlaşmış Double Pass futbol gelişim projesi, MHK'nin yeniden yapılanması, kadın futbolunun güçlendirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik yatırımları ve dijital dönüşüm adımları hakkında detaylı bilgi verdi.

Burkay, "Size 43 askiyon içinde 7 askiyonumuzu paylaştım. Geriye kalan 36 askiyon en az bu kadar değerli ve önemli aksiyonlar. Bunları bir bir hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.