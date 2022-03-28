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TFF'nin eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

AA - Ercan Doğan - Spor
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TFF'nin eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 1980-1984 yıllarında başkanlık yapan Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 1980-1984 yıllarında başkanlık yapan Yılmaz Tokatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Afet Yolal Camisi'ndeki cenaze namazına TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, ailesi ve spor camiasından isimler katıldı.

Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı cenaze namazı öncesi Tokatlı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Tokatlı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tokatlı, federasyon başkanlığının yanı sıra Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) genel başkanlığı da yaptı. Sporcu kimliği ile de dikkati çeken Tokatlı, birçok branşta Türk sporuna hizmet etti.

AA / Ercan Doğan - Spor

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Türkiye, Cenaze, Spor, Haberler

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