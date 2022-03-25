TFF'nin antrenör eğitim programları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programları tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, 14-23 Mart tarihlerinde UEFA A15 ve 15-24 Mart'ta UEFA B14 gruplarının birinci etap programlarının Antalya'da gerçekleştirildiği belirtildi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in başında bulunduğu programların, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenlendiği kaydedildi.

Saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncu gruplarının destek verdiği programlarda, aday antrenörlerin farklı kriterlere göre değerlendirme süreçlerinden geçtiği ifade edildi.

İlk etabı tamamlanan eğitimlerde; planlama ilkeleri ve yaş gruplarına göre antrenman planlama dersinin Doç. Dr. Alper Aşcı, beslenme ve sıvı alımı, spor yaralanmaları dersinin Aslı Aksel, antrenörlük bilgisinin geliştirilmesi konusunun Serkan Emre Sefa, etkinlik yönetimi dersinin Dr. Erden Or, futbolda motivasyon ve özerklik destekleyici antrenörlük konusunun Prof. Dr. Gökçe Erturan tarafından çevrim içi olarak interaktif bir şekilde aday antrenörlere anlatıldığı aktarıldı.

Antrenör eğitimlerinin nisan ayında açılacak UEFA B ve UEFA A programlarıyla devam edeceği belirtildi.