TFF MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri dinlendirme kararı aldıklarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiklerini ve bazı hakemleri, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiklerini ve bazı hakemleri, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem performansları ile ilgili bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada İbanoğlu, "MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen dialog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL