TFF Merkez Hakem Kurulunun değerlendirme ve gelişim semineri yapıldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) mart ayı değerlendirme ve gelişim semineri gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre MHK hakem gelişim programları çerçevesinde, Antalya'da gerçekleştirilen seminere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, eğitim ve gelişim departmanı, VAR koordinatörü, Süper Lig hakemleri, A klasman hakemleri, Video Yardımcı Hakemleri (VAR) ve kadın FIFA hakemleri katıldı.

Üç gün süren seminerde; oyun kuralları ile ilgili teknik çalışmalar, hakemlerin fiziksel gelişim verilerinin güncellendiği performans analizleri, hakemlerin zihinsel dayanıklılığının arttırılması üzerine mental çalışmalar yapılırken, seminerin serbest zaman dilimlerinde de dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler düzenlendi.