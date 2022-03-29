TFF Merkez Hakem Kurulunun değerlendirme ve gelişim semineri yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF Merkez Hakem Kurulunun değerlendirme ve gelişim semineri yapıldı

AA - Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
TFF Merkez Hakem Kurulunun değerlendirme ve gelişim semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) mart ayı değerlendirme ve gelişim semineri gerçekleştirildi.

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) mart ayı değerlendirme ve gelişim semineri gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre MHK hakem gelişim programları çerçevesinde, Antalya'da gerçekleştirilen seminere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri, eğitim ve gelişim departmanı, VAR koordinatörü, Süper Lig hakemleri, A klasman hakemleri, Video Yardımcı Hakemleri (VAR) ve kadın FIFA hakemleri katıldı.

Üç gün süren seminerde; oyun kuralları ile ilgili teknik çalışmalar, hakemlerin fiziksel gelişim verilerinin güncellendiği performans analizleri, hakemlerin zihinsel dayanıklılığının arttırılması üzerine mental çalışmalar yapılırken, seminerin serbest zaman dilimlerinde de dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler düzenlendi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Antalya, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title