TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulunda oluşan görev dağılımı şöyle: Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) Murat Ilgaz : Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi AA / Emre Doğan - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Murat Ilgaz Sabri Çelik Spor Haberler

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