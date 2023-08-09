TFF Merkez Hakem Kurulu, 2023-2024 sezonu öncesi hakemlere seminer düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2023-2024 sezonu öncesi hakemlere yönelik yaz seminerini İstanbul'da tamamladı. Seminere Süper Lig ve 1. Lig hakem grupları, gözlemciler, yardımcı hakemler, VAR hakemleri, FIFA kadın hakemleri ve Kıbrıs Süper Ligi'nden katılımcılar yer aldı. Seminerde teknik konularda bilgi verildi ve atletik testler yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) 2023-2024 sezonu öncesi hakemlere yönelik düzenlediği yaz semineri İstanbul'da tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleştirilen seminere Süper Lig ve 1. Lig hakem gruplarının yanı sıra gözlemciler, yardımcı hakemler, VAR hakemleri, FIFA kadın hakemleri ile Kıbrıs Süper Ligi'nden 2'şer hakem ve yönetici seminere katıldı.

TFF ve UEFA profesyonellerinin de yer aldığı seminerin açılışında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yönetim kurulu üyeleri, kurul başkanları ve genel sekreter yer aldı.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve kurul üyeleri, hakem akademisi ve ulusal eğitimciler de seminere tam kadro katıldı.

Eğitimlerde; TFF'nin Hakem ve Eğitim Danışmanı Hugh Dallas, TFF VAR Danışmanı Pawel Gil ve uzun yıllar Elit FIFA Yardımcı Hakemliği yapmış Tarık Ongun tarafından katılımcılara teknik konularda bilgi verilirken, UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen ve MHK Fiziksel Gelişim Birimi koordinasyonunda hakemlere atletik testler yapıldı. Ayrıca, UEFA tarafından yeni uygulanan yoğun fiziksel aktivite sonrası karar verebilme çalışmalar yapıldı.

Süper Lig grubundaki VAR kadrosu ile MHK ve VAR Danışmanı Pawel Gil, VAR Merkezi'nde sezon öncesi simülasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Seminer MHK Başkanı İbanoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.