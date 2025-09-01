TFF, Lig Düşüş ve Yükseliş Sayısını Güncelledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısını 4'e düşürürken, Nesine 2. Lig'den yükselen takım sayısını 4'e çıkardı. Değişiklik sonrası lig yapılarıyla ilgili yeni düzenlemeler de belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1. ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri neticesinde 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülürken 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı ise 3'ten 4'e çıkarıldı.

Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
