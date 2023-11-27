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TFF, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'ı Tebrik Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, 'Konyaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz.' denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Konyaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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