Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kayserispor'u çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.