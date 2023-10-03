TFF İstanbulspor'a para cezası verdi, Trabzonsporlu futbolcunun talebi reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verirken, Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy'ye verilen kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayıp satmasından dolayı İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL