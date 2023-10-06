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TFF Hukuk Müşavirliği, Ali Koç'u PFDK'ye sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ali Koç'un hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.