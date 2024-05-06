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TFF Hukuk Danışmanı: Genel kurul toplantısı 30 gün içinde yapılmalı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, 18 Temmuz'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin, 2007 yılında kanuna eklenen maddeyi hatırlatarak, 'İlgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde genel kurul toplantısı yapılması gerektiği belirtilmiştir.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal, 18 Temmuz'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin, 2007 yılında kanuna eklenen maddeyi hatırlatarak, "İlgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde genel kurul toplantısı yapılması gerektiği belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdal, yaptığı yazılı açıklamada, kulüpler ile TFF arasında imza yeterliliğine ilişkin yaşanan uyuşmazlığın bir benzerinin 2008 yılında da ortaya çıktığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"3813 sayılı TFF kuruluş ve görevleri hakkında kanuna 20 Kasım 2007'de geçici madde eklenmiştir. Eklenen bu maddeyle ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde genel kurul toplantısı yapılması gerektiği, kanunda belirtilmiştir. Dönemin futbol federasyonu yönetim kurulu tarafından 2008 yılının yapılan ilk toplantısında genel kurulun 27 Şubat 2008 tarihinde yapılmasına karar verdiğini açıklaması üzerine belirlenen tarihin 30 günlük süreyi aştığı tespit edilmiş ve yapılan başvuru neticesinde Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilerek kayyım atanmasına karar verilmiş, genel kurul tarihi öne çekilmiştir."

Kaynak: AA / Spor

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