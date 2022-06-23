TFF, hükmen mağlubiyet kararı verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör kümede hakem kararı ile tehir edilen maçlar ile ilgili hükmen mağlubiyet kararı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, yaşanan saha olaylarından ötürü hakem kararı ile tehir edilen Kayseri 1. Amatör Küme'ye dahil 3 müsabaka ile ilgili kararını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulüplere gönderilen yazıda, 22 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Cuma Uluçay Talasspor-1966 Turanspor maçının 80. dakikasında yaşanan olaylardan ötürü yarıda kalması ile ilgili kararını verdi. TFF'nin kararına göre; Cuma Uluçay Talasspor 3-0 hükmen yenik, 1966 Turanspor 3-0 hükmen galip sayıldı. TFF, 19 Mayıs tarihinde oynanan Talas İdman Yurdu-Yeni Esenspor maçının 40 dakikasında yaşanan olaylardan ötürü hakem tarafından tehir edilen müsabaka ile ilgili de kararını verdi. TFF, Yeni Esenspor'u 3-0 hükmen yenik, Talas İdman Yurdu'nu da 3-0 hükmen galip ilan etti.

Maçın 85. dakikasında yaşanan olaylar sonrasında hakem tarafından tatil edilen Sümerspor-Pınarbaşı Belediyespor maçı ile ilgili de karar verildi. TFF, olaylara karışan her iki takımı da 3-0 hükmen yenik saydı.

(Yüksel Yıkılmaz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor