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TFF, Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti

TFF, Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Spor Haberleri

TFF, Alanyaspor'un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hasan Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alanyaspor'un bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçilen Hasan Çavuşoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Corendon Alanyaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Çavuşoğlu Spor Haberler

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