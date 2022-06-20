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TFF harcama limitlerini belirledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF harcama limitlerini belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitleri açıklandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirlenen gerekçelerle ve usulllerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Buna göre yüzde 40 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları, 1 milyar 378 milyon 878 bin 458 TL ile Fenerbahçe ve 960 milyon 805 bin 23 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 879 milyon 158 bin 943 TL olarak belirlendi.

(İHA)

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