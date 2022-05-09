TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı - Haberler

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TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı

AA - Emre Doğan - Spor
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TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Beşiktaş, Spor, Haberler

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