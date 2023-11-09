TFF, Hakan Ceylan'ın özel hayatıyla ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Hakan Ceylan'ın özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı. TFF, iddiaların herhangi bir kanıt barındırmadığını belirterek, boşanma davasıyla yargıya taşındığını ve yargı sürecinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, sürecin hakemlik performansını olumsuz etkileme ihtimaline karşı Hakan Ceylan'a, 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren müsabakalarda görev verilmeyeceği bildirildi.

TFF'den, Hakan Ceylan'ın özel hayatı ile ilgili iddialar hakkında: "Hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan tarafından ortaya atılan ve herhangi bir kanıt barındırmayan bu iddia bir gazetede yer almış ve boşanma davası ile yargıya taşınmıştır ve yargı süreci devam etmektedir. Sürecin hakemlik performansını olumsuz etkileme ihtimaline karşı Hakan Ceylan'a, 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren müsabakalarda görev verilmemiştir." - İSTANBUL