TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş, 15 Ekim tarihinden itibaren görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecek. TFF'den yapılan açıklamada, Kardaş'ın yeni görevi ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş, 15 Ekim tarihinden itibaren görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecek.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 10 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş, karşılıklı olarak varılan anlaşma ile 15 Ekim tarihinden itibaren görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecektir. Bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1'inci Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdürecektir. Kendisine bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz."

Öte yandan Kardaş'ın yerine TFF Genel Sekreterlik görevine ise Taner Senseven getirildi.