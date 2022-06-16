TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı
Mehmet Büyükekşi 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak giriyorFenerbahçe Başkanı Ali Koç genel kurula katılmadıErcan ATA - Şifanur SANSAR - Canberk ÖZTÜRK / ANKARA,- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı.
Mehmet Büyükekşi 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak giriyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genel kurula katılmadı
Ercan ATA - Şifanur SANSAR - Canberk ÖZTÜRK / ANKARA,-
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı.Ankara JW Marriott Oteli'nde düzenlenen genel kurula 307 delegeden 219'u katıldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul'a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.TEK ADAY BÜYÜKEKŞİBu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girecek. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK: BÜYÜKEKŞİ'NİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUMTFF Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, "Galatasaray'ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız" dedi.
TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, "Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022