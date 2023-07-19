TFF Genç Milli Takımlarının Teknik Direktörleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Departmanı bünyesinde yer alan genç milli takımlar alt yaş gruplarının teknik direktörleri açıklandı. Levent Süme, Soykan Başar, Sabri Sarıoğlu, Uğur İnceman, Orhan Şam, Selçuk Erdoğan ve Volkan Arslan, farklı yaş gruplarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Departmanı bünyesinde yer alan genç milli takımlar alt yaş gruplarının teknik direktörleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, 21 yaş altı takımında Levent Süme, 19 yaş altı takımında Soykan Başar, 18 yaş altı takımında Sabri Sarıoğlu, 17 yaş altı takımında Uğur İnceman, 16 yaş altı takımında Orhan Şam, 15 yaş altı takımında Selçuk Erdoğan ve 14 yaş altı takımında Volkan Arslan'ın görev yapacağı belirtildi.

17, 18 ve 19 yaş takımları ile 15 ve 16 yaş takımlarının teknik direktörlerinin yaş grupları değiştiğinde kendi aralarında dönüşümlü görev yapacağı ifade edildi.

Ayrıca 14 yaş grubunun kaynağını oluşturan bölgeler yapılanmasına ağırlık verilerek detaylı ve titiz bir tarama faaliyeti neticesinde oyuncu havuzunun genişletilmesine dönük çalışmalar gerçekleştirileceği aktarıldı.