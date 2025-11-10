Haberler

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında andı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım, Türk milleti için yalnızca Atatürk'ü anma günü değil; aynı zamanda O'nun Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği hedefleri gerçekleştirme yolunda değerlerini koruma ve ideallerini geleceğe taşıma iradesini yeniden hatırlama günüdür. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözüyle bizlere verdiği mesajı daima hatırlayarak; onun izinde, emanetine hep sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; yol göstericimiz, milletimizin kurtuluşu ve mutluluğu için her türlü fedakarlığı kendine ilke edinen ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Riva'da anma töreni yapıldı

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Riva'da anma töreni düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik ekipler ve çalışanların katılımıyla gerçekleşen anma töreninde, saat 09.05'te Atatürk posteri ve Türk bayrağının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
