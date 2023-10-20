TFF, Galatasaray Başkan Vekilini PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un, medyaya verdiği demeçte yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ile "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" gerekçeleriyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.