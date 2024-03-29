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TFF, Galatasaray'a ve Ayhan Akman ile Günay Güvenç'e ceza verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübüne ve sarı-kırmızılıların futbol direktör yardımcısı Ayhan Akman ile kalecisi Günay Güvenç'e para ve hak mahrumiyeti cezaları verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa-Galatasaray maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün 380 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman'a rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Günay Güvenç'e de müsabaka hakemine hakareti gerekçesiyle 2 maç men ve 26 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kasımpaşa'nın aynı karşılaşmada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 200 bin lira, lacivert-beyazlıların CEO'su Serkan Reçber'in de rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'a talimatlara aykırılık gerekçesiyle 78 bin lira, Fatih Karagümrük'e de aynı sebeple 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

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