TFF Futsal Ligi Play-Off 1. Turu Sonuçlandı

TFF Futsal Ligi Play-Off 1. tur müsabakalarında rakiplerini geçen Vangölü Sportif Faaliyetler ve İstanbul Şişli Spor Kulübü, play-off 2. turuna yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Vangölü Sportif Faaliyetler, ligi beşinci olarak bitiren Diyarbakır Alipaşa Spor Kulübünü 3 maçta mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirerek 2. tura çıktı.

Normal sezonun üçüncüsü İstanbul Şişli Spor Kulübü, ligi dördüncü tamamlayan Alagöz Holding Iğdır FK eşleşmesi ise 5. maça taşındı. İstanbul ekibi, rakibine karşı seride 3-2'lik üstünlük kurdu.

Vangölü Sportif Faaliyetler ile İstanbul Şişli Spor Kulübü, play-off 2. tur serisinin ilk iki maçında 13-14 Mayıs tarihlerinde Van'da karşılaşacak. Üçüncü müsabaka 18 Mayıs'ta, gerekirse dördüncü müsabaka 19 Mayıs'ta tekrar İstanbul'da oynanacak. 4 maç sonunda seride 2-2'lik eşitlik olması durumunda beşinci karşılaşma Vangölü Sportif Faaliyetler'in ev sahipliğinde oynanacak.

Play-off 2. tur müsabakalarında 3 galibiyete uzanan ekip, TFF Futbol Ligi final turunda Büyük Bingöl 1981 Spor Kulübünün rakibi olacak.