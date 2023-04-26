TFF Futsal Ligi'nde gelecek 4 haftanın maçları Nevşehir'de oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonu Futsal Ligi'nde gelecek 4 hafta müsabakalarının Nevşehir'de oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 7 ile 10. haftaları kapsayan dönemin maçları, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Acıgöl Gençlik Merkezi Spor Salonu ve Ürgüp Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sekiz takımın mücadele ettiği TFF Futsal Ligi'nde, geride kalan altı haftanın ardından Şişlispor 16 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Bingöl Gençlikspor ise 15 puana sahip.

On dört hafta sürecek normal sezonun tamamlanmasının ardından ligi ilk beş sırada bitiren takımlar play-off etabında şampiyonluk mücadelesi verecek.

TFF Futsal Ligi 2022-2023 sezonunda şampiyon olacak takım, Türkiye'yi 2023-2024 sezonu UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanacak.