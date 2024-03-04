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TFF Futbol Akademileri Projesi Sivasspor ile başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Double Pass firması iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nin ikinci etap kulüp ziyaretleri Sivasspor ile başladı. Proje kapsamında eğitimler ve toplantılar düzenlendi, saha uygulamaları yapıldı ve tesisler incelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri Sivasspor ile başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında, Double Pass eğitmenleri Sander Van Praet, Dennis Patrick Van den Ijssel, Jelle Van Camp ile TFF antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Osman Üstünel'den oluşan heyet, 3-4 Mart'ta EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu.

Ziyarette "kulüp ve akademi yönetimi", "stratejik planlama", "antrenörün akademideki rolü", "oyun evreleri ve ilkeler", "oyuncu profilleri" konu başlıklarında eğitim ve toplantılar düzenlendi.

Eğitimlerde Sivasspor Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar, teknik sorumlu Gökhan Ertunç ve yaş grubu antrenörleri yer aldı. 14 ve 19 yaş altı futbol takımlarıyla örnek saha uygulamaları da yapıldı. Ayrıca, EMS Yapı Sivasspor Tesisleri'nde incelemelerde bulunuldu.

Futbol Akademileri Projesi kapsamında 5-11 Mart tarihlerinde Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine de ziyaretler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

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