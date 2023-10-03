TFF Futbol Akademileri Projesi'nde yaş grupları antrenörlerinin eğitimleri tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Akademileri Projesi'nde yaş grupları antrenörlerinin yüz yüze eğitimleri son modülle tamamlandı. Eğitimlerde antrenörler, farklı konularda beşer modülde ikişer gün eğitim aldı ve online eğitim modülleri de alacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından antrenörler portfolyo hazırlayacak ve sertifikalarını alacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Akademileri Projesi'nde yaş grupları antrenörlerinin yüz yüze eğitimleri Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen son modülle tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyonun, Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü projenin geride kalan sürecinde toplam 23 Süper Lig ve 1. Lig kulübünün 6-9, 10-12, 13-16, 17-19 yaş gruplarında çalışan 10'ar antrenörü, "Etkili Antrenörlük", "Maç Esnasında Antrenörlük" ve "İzlenim Yönetimi" gibi konuların bulunduğu 11 temel başlıkta beşer modülde ikişer gün yüz yüze eğitime katıldı.

Eğitim programları yüz yüze eğitimler ile de sınırlı kalmayacak. Yaş grubu antrenörleri bundan sonra online eğitim modülleri alacak. Sonrasında tüm eğitimlerde edindikleri bilgileri ne denli özümsediklerini ve kulüplerine özgü nasıl uygulamaya koyacaklarını göstermek için her bir modüle özel portfolyo hazırlayacak. Yüz yüze ve online eğitimlere eksiksiz katılım sağlayan ve portfolyolarını hazırlayan antrenörler, Double Pass tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında sertifikalarını almaya hak kazanacak. Yeni dönemde 1. Lig kulüplerinin yaş grubu antrenörleri de aynı eğitime tabi tutulacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son modül esnasında Double Pass yetkilileri Hans Vander Elst ile Ceri Bowley ve TFF adına projenin koordinatörlüğünü yürüten Erden Or ile bir toplantı yaptı. Başkan Büyükekşi, geride kalan süreç ve bundan sonra atılacak adımlar ile ilgili bilgi aldı.