TFF, Forma Fontu Zorunluluğunu Kaldırdı

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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin forma setlerinde kullanacakları fontları belirlemesine izin verdi. Arial font zorunluluğu kaldırıldı, kulüpler okunabilir bir font seçebilecek.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Arial font kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Kulüplerin okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla forma setlerindeki numara ve isimlerde istedikleri fontları belirleyebilecekleri belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir. Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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