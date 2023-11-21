Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevk nedenleri ise sportmenliğe aykırı hareketler ve açıklamalar.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanlarını PFDK'ye sevk etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edildi. Ayrıca iki kulüp "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan iki kulübün yine kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle disipline gönderilmesine karar verildi.