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TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e para cezası verdi. Fenerbahçe'ye saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle toplam 363 bin lira, Galatasaray'a ise basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribünlerin elektronik biletleri de bloke edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, Galatasaray ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'ye Gaziantep FK deplasmanında taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 168 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde dördüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 195 bin lira olmak üzere toplam 363 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Galatasaray Kulübünün 12 Ocak'ta düzenlenen basın toplantısındaki beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 400 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmederken, bu açıklamaların kulüp sosyal medyasında yer alması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e de 400 bin lira para cezası uyguladı.

Aynı basın toplantısındaki beyanları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ise herhangi bir ceza verilmedi.

PFDK, Gaziantep FK'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, Mondihome Kayserispor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 27 bin lira, VavaCars Fatih Karagümrük'e de çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon misafir olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirmesi sebebiyle 80 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

Kurul, para cezalarının yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Yılport Samsunspor'a çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribünlerinin elektronik biletlerinin bloke edilmesi cezası verdi.

Kaynak: AA / Spor

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