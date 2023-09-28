TFF, Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şöyle denildi:

"FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında FIBA Avrupa Kupası şampiyonu rakibi LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek kupanın sahibi olan temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding'i içtenlikle kutlarız. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından, 2009'dan bu yana düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa organizasyonunda bu kupayı ilk kez ülkemize kazandırarak bizlere yaşattığı bu büyük gurur için sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz."